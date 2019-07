Agents of SHIELD 6, un sorprendente ritorno nell'episodio 'From the Ashes'

Il prossimo 2 agosto andranno in onda in America gli ultimi due episodi della sesta stagione di Agents of SHIELD, "The Sign" e "New Life", ma nel frattempo nell'undicesimo e terzultimo episodio, "From the Ashes" i fan hanno avuto modo di assistere a un ritorno davvero sorprendente e del tutto inaspettato.

Nell'episodio Izel si è avvicinata ancora di più al suo obiettivo, mentre Sarge ha rivelato qualche indizio che potrebbe farlo diventare alla fine il mitico (e defunto) Phil Coulson. La sorpresa più grande che ha entusiasmato non poco i fan è stato però il ritorno di Flint, il personaggio interpretato da Coy Stewart e presentato per la prima volta nella stagione precedente come membro di un gruppo di ragazzi che lottano per sopravvivere ai Kree in un futuro distopico. Flint ha il potere di muovere le rocce.



Il personaggio è tornato grazie a Izel e al dispositivo Gravitonium e tira le fila della storia dall'episodio precedente, quando è stato rivelato che la "dimensione della paura" che si è aperta nel Faro nella scorsa stagione era in realtà un ammasso di monoliti uniti insieme con lo scopo di creare qualcosa di nuovo, che è tra l'altro il motivo della nascita di Sarge.



Nella quinta stagione Flint era diventato una sorta di figlioccio acquisito per Mack e Yoh-Yoh, e infatti qui riappare proprio durante una scena che vede la coppia protagonista faccia a faccia con Izel. Quest'ultima usa il potere sopra descritto per minacciare Mack e Yoh-Yoh, ma questi le rispondono che non può farlo, dato che la loro paura più grande è veder morire le persone care. A quel punto Izel chiede "e allora chi è quello", e compare così Flint.



Agents of SHIELD 6 si concluderà il prossimo 2 agosto. La settimana stagione sarà poi l'ultima della serie.