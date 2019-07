Agents of SHIELD 6, sull'orlo dell'estinzione nel promo del nono episodio

Dopo la prima parte andata in onda in america ieri, la ABC ha diffuso online il promo ufficiale di Agents of SHIELD 6x09, "Collision Course - Parte 2", che porterà a termine l'epico scontro tra gli agenti governativi e Sarge (Clark Gregg), mentre una nuova minaccia di livello estinzione si abbatte sulla Terra.

Il villain Sarge porta infatti la battaglia contro Izel, guidando questa guerra a 40.000 piedi contro il team dello SHIELD, il tutto per arrivare al controllo dello Zefiro. Sarge si dirige velocemente verso la Lazy Comet, tanto che la splendida Izel decide di informare FitzSimmons che le loro vite sono in grave pericolo. Nel frattempo, il camion del gruppo di Sarge si sta dirigendo a tutta velocità verso la shrike tower con una bomba atomica come carico che non solo minaccia di vaporizzare gli shrike ma anche Daisy, May, Deke e Snowflake. Spetterà proprio Deke l'ingrato compito di disperdere la potenza della bomba e salvare la vita a tutti prima che scada il tempo.



Nel promo di vede proprio una corsa all'ultimo secondo contro l'estinzione degli shrike e la sopravvivenza, sperando che Collision Course - Parte 2 possa regalarci molte sorprese. L'episodio andrà in onda sulla ABC il prossimo 12 luglio.