Agents of SHIELD 6, le ultime novità su Sarge dopo il quarto episodio

La prossima settimana andrà in onda il quinto e già atteso episodio di Agents of SHIELD 6, ma grazie a "Code Yellow", quarta puntata della stagione, possiamo addentrarci ancora più a fondo nella speculazione sulla reale identità dell'affascinante Sarge, villain del nuovo arco narrativo con il volto di Clark Gregg.

Prima di tutto, appare sempre più chiaro come Sarge non sia il defunto Agente Coulson, ma il perché agisca con rivalità nei confronti dei suoi vecchi colleghi non è ancora del tutto limpido. Nel quarto episodio, abbiamo visto Sarge dire a Deke che "non dovrebbe trovarsi qui". I fan hanno subito pensato si riferisse al fatto che Deke appartenga a una timeline differente, ma viene fuori che il personaggio crede di essere stato infettato dall'alieno simile a un pipistrello che ha poi ucciso Keller.



Sembra che il congegno di Sarge confonda dunque Deke con il DNA dell'alieno, visto che quest'ultimo non è effettivamente della Terra. Sempre nell'episodio, si apprende come Sarge abbia "sempre dato la caccia" a questa specie di ultracorpi, il che potrebbe effettivamente renderlo meno cattivo del previsto. Abbiamo anche appreso che Sarge non comprende assolutamente cosa significhi "Coulson", per lui quasi una parola misteriosa (anche se "gli ricorda qualcosa"). In aggiunta, si scopre che Sarge ha una vera mano sinistra.



Cosa significa? Che non può essere (almeno stando a Deke) il vero Coulson. Appuntamento alla prossima puntata.