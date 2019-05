Agents of S.H.I.E.L.D. 6: vedremo una nuova S.H.I.E.L.D. Academy?

La premiere della sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. ha introdotto un nuovo personaggio gay, ma le novità introdotte non finiscono di certo qui: lo scorso episodio potrebbe infatti aver anticipato il ritorno della S.H.I.E.L.D. Academy.

La scuola d'elite per gli agenti dello S.H.I.E.L.D. è stata protagonista nella prima stagione della serie, durante l'episodio "Seeds", ma dopo che l'organizzazione è stata smantellata durante gli eventi di Capitan America: The Winter Soldier, la S.H.I.E.L.D. Academy è andata ovviamente perduta.

Tuttavia, Mack (il nuovo direttore dello S.H.I.E.L.D.) e May hanno dichiarato di avere un piano per riaprirla: durante lo scorso episodio, intitolato "Missing Pieces", Mack dice a May che è arrivata l'ora di mettere in moto la proposta per la S.H.I.E.L.D. Academy, e l'unica cosa da fare è trovare il capo-dipartimento ideale. I due agenti finiscono quindi per incontrare il dott. Marcus Benson (Barry Shabaka Henley), che lavora come direttore delle scienze naturali alla Culver University. All'inizio il personaggio si dimostra esitante nell'unirsi alla squadra, ma Mack finisce per convincerlo. "Abbiamo bisogno di cervelli", gli spiega Mack. Come viene sottolineato, l'Academy non aprirà nel giro di un anno o due, perché c'è bisogno che venga ricostruita in nome di Coulson.

Probabilmente non faremo in tempo a vedere la nascita della nuova S.H.I.E.L.D. Academy, dato che Agents of S.H.I.E.L.D. dovrebbe chiudere con la settima stagione e che la sesta è stata ridotta a soli 13 episodi, ma nel mondo dell'intrattenimento non si può mai dire. Sicuramente, qualora la serie dovesse proseguire, la nascita di Disney+ avrà un forte impatto su Agents of S.H.I.E.L.D. e rischierà di relegarlo molto lontano dalla continuity del Marvel Cinematic Universe, dato che i Marvel Studios hanno in programma delle serie televisive ambiziose che faranno parte della Fase 4.