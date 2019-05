Agents of SHIELD, nella 6x01 c'è un easter egg su L'Incredibile Hulk

Chi segue il Marvel Cinematic Universe sin dagli albori, o ne ha recuperato in seguito anche i film più vecchi, avrà sicuramente notato un dettaglio presente nel primo episodio di questa sesta stagione di Agents of SHIELD.

Nell'episodio d'apertura di questa sesta stagione vediamo, infatti, gli agenti rimasti sulla Terra tentare di metter su una nuova SHIELD Academy, allo scopo di riportare l'organizzazione ai fasti del passato. A tale scopo viene introdotto un nuovo personaggio, il dottor Henry Benson (interpretato da Barry Shabaka Henley), che rivela di far parte dello staff dell'Università di Culver.

Dice niente questo nome? Se avete visto L'Incredibile Hulk, il film del 2008 in cui Bruce Banner era ancora interpretato da Edward Norton, dovreste ricordare qualcosa. Culver, infatti, era il luogo dove lavoravano proprio il dottor Banner e Betty Ross. Più avanti nel film, inoltre, Culver avrebbe fatto da teatro allo scontro tra Hulk e Thaddeus Ross.

Il primo episodio della sesta stagione di Agents of SHIELD ha visto anche l'omaggio della serie a Stan Lee, deceduto ormai sei mesi fa. Recentemente, inoltre, è stato spiegato il motivo per cui la serie sullo SHIELD non verrà incorporata nella timeline del Marvel Cinematic Universe, ma sarà ambientata prima degli eventi di Infinity War e prima, quindi, che l'Universo venisse sconvolto dallo schiocco di Thanos.