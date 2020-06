Agents of SHIELD 7, arrivano nuove foto dal set: guai in vista per Sousa e Daisy?

Il sesto episodio della stagione finale di Agents of SHIELD, "Adapt or Die", andrà in onda nei prossimi giorni. Continuano così le avventure della squadra nel 1976 e ci giungono alcune nuove foto da set.

Alla fine dell'episodio della scorsa settimana, Mack ha interrotto i piani per allagare la base SHIELD con lo scopo di salvare i suoi genitori. . Le cose non sono andate meglio per Daisy e Sousa, che sono stati rapiti da Nathanial Malick, il fratello di Gideon Malick, che avrebbe dovuto morire nel 1970.

Le nuove foto dell'episodio 7x06, mostrano proprio Thomas E. Sullivan nei panni di Nathanial, e fanno crescere notevolmente l'ansia per i due agenti. Prima di dare un'occhiata alle immagini di seguito, potete leggere la sinossi dell'episodio rilasciata dall'ABC qui sotto:

"La posta in gioco è più alta che mai quando, dopo aver svelato la loro copertura e danneggiato lo Zephyr nel processo, la squadra deve tentare il tutto e per tutto per salvare i genitori di Mack, salvare lo SHIELD da un'infestazione di Chronicom e sistemare la nave ... tutto prima del salto temporale successivo. Nel frattempo, Daisy e Sousa si trovano in una posizione di svantaggio contro Nathaniel Malick e i suoi imbecilli affamati di potere, e Coulson dovrà fare tutto ciò che può per salvare il futuro".

Nei momenti conclusivi dello scorso episodio abbiamo visto Nathanial fare un'inquietante telefonata. Sembra che voglia rubare i poteri di Daisy con un complesso intervento. Che cosa accadrà? Non ci resta che attendere.

In una recente intervista l'interprete di Sousa si è detto felicissmo di poter prendere parte ad Agents of SHIELD 7 mentre Darren Barnett ha detto che lavorare in Agents of SHIELD è stato un vero spasso.