Agents of SHIELD 7 avrà un finale spettacolare e al'insegna degli effetti speciali

Se pensate che l'acclamato spin-off del Marvel Cinematic Universe vi abbia già regalato numerose emozioni, vi sbagliate di grosso, perché il supervisore degli effetti speciali Agents of SHIELD 7 Mark Kolpack ha appena rivelato che l'attesissimo season finale sarà l'episodio più spettacolare dell'intera stagione.

Del resto, dopo 136 episodi e ben 6 anni di avventure era doveroso per la serie chiudere col botto, che a quanto pare sarà non solo metaforico, ma anche letterale. Kolpack ha infatti promesso ai fan che nel finale di stagione intitolato What We're Fighting For la quantità di effetti speciali sarà di gran lunga superiore a quelli visti finora negli altri episodi della settima stagione, alzando notevolmente l'asticella delle aspettative.

La rivelazione è stata tanto scioccante quanto diretta ed è arrivata in risposta al Tweet di un fan che chiedeva quale episodio della della stagione conclusiva sarebbe stato il più ricco di VFX: cosa ci aspetta dunque? Mercoledì la ABC ha trasmesso il terzo capitolo dei 13 in programma, il ché lascia ai protagonisti "solo" 10 episodi per sventare il piano dei Chronicom e salvare il mondo dalla distuzione

Nei giorni scorsi anche alcuni membri del cast si sono pronunciati sugli imminenti sviluppi e c'è chi come l'attore titolare Henry Simmons, interprete di Al "Mack" MacKenzie, è sicuro che i fan impazziranno per il finale di Agents of SHIELD 7, mentre Patton Oswalt ha rivelato a sua volta dettagli sulla 7x13 di Agents of SHELD.

Intanto, forse complice la nostalgia che già inizia a farsi sentire, c'è chi sospetta che Agents of SHIELD possa introdurre Falcon ad The Winter Soldier.