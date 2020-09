Agents of SHIELD 7, Brett Dalton conferma: 'Non mi hanno mai chiesto di tornare'

Poche settimane fa si è conclusa la settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., e negli ultimi episodi abbiamo visto il ritorno di qualche volto familiare. Tra questi, tuttavia, non figurava quello di Brett Dalton... Ma non perché non volesse.

Con tutti i modi a disposizione per uno show che ha avuto a che fare con LMD, viaggi nel passato, nel futuro, nello spazio e in realtà alternative, erano giustificati coloro che chiedevano a gran voce il ritorno di alcuni dei loro personaggi preferiti in Agents of S.H.I.E.L.D., almeno per il series finale.

E tra i nomi più gettonati tra i fan della serie vi era senz'altro Brett Dalton, l'interprete di uno dei personaggi chiave delle prime stagioni: Grant Ward.

Ma perché non abbiamo assistito al suo ritorno? Semplice, perché nessuno lo ha mai chiamato per chiederglielo.

Ai microfoni di ComicBookMovie, Dalton ha commentato scherzosamente il commento del reporter, che si faceva proprio questa domanda: "Siamo in due [a chiedercelo]! Stavo guardando anch'io gli episodi pensando, non lo so, magari c'è qualche filmato di repertorio che possono utilizzare e mi vedrò anch'io nel finale!" afferma ridendo.

"No, purtroppo non mi è stato chiesto di tornare, e sto cercando di non rattristarmene, ma la verità è che un po' mi dispiace".

"Ma onestamente mi piace pensare a quanto sia grato per il tempo che ho avuto a disposizione nello show, perché è stato un viaggio incredibile ed estremamente complesso, e probabilmente più lungo di quello che sarebbe stato in una serie diversa" ammette, ripensando al percorso che il suo personaggio ha affrontato in tre folli stagioni (e parte della quarta) "Credo di essergli piaciuto così tanto che probabilmente mi hanno tenuto più di quanto avessero pianificato, e solo dopo un po' si siano detti 'Ok, ora forse stiamo esagerando e volando un po' troppo con l'immaginazione, e non sappiamo più in che modo far tornare il personaggio, abbimo raggiunto la fine del sentiero'".

"Ma va bene così, gli voglio ancora bene" conclude "Perché è stato per questo show che mi sono trasferito a Los angeles, e loro sono stati i miei primi amici e la mia famiglia qui, e di questo sarò sempre grato".

E voi, che ne avete pensato del finale di Agents of S.H.I.E.L.D.? Vi è piaciuto? Chi avreste voluto veder tornare per un ultimo saluto? Fateci sapere nei commenti.