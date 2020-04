Agents of SHIELD 7: Clark Gregg esaltato dal crossover con Agent Carter

Come sappiamo da qualche giorno, il personaggio di Sousa, comparso nella serie Agent Carter e interpretato da Enver Gjokaj, farà ritorno in uno dei prossimi episodi della settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., andando a costituire così una sorta di crossover televisivo tra le due serie targate ABC/Marvel Television.

Chi non potrebbbe essere più entusiasta da questa opportunità è Clark Gregg, il cui ormai iconico personaggio dell'Agente Coulson farà anch'egli ritorno nello show per quella che sarà la sua ultima stagione. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Gregg ha infatti comunicato con felicità la notizia del crossover ai propri fan: "Felice di poter finalmente rivelare che i viaggiatori del tempo in Agents of Shield 7 incroceranno il loro cammino con il pericoloso e affascianante Agente Sousa, interpretato dall'ugualmente affascinante e quasi altrettanto pericoloso Enver Gjokaj".

Quando fu annunciato il suo ritorno, lo stesso Gjokaj ammise il suo stupore in un'intervista: "Non lo avrei mai previsto. Non era nella mia testa. Neanche lontanamente. Certo, sarei stato elettrizzato in qualsiasi altro momento per un ritorno di Sousa, ma come attore non hai purtroppo molto tempo per queste cose. Devi passare sempre al prossimo progetto". Le premesse del ritorno di Sousa in Agents of SHIELD sono state garantite dagli sviluppi della trama della stagione finale, che vedrà la squadra di Agenti impegnata in un viaggio nel tempo per cercare di tornare a casa (si imita molto quanto già fatto con Avengers: Endgame, anche se con intenzioni differenti).

In merito a Sousa, lo showrunner Jed Whedon aveva dichiarato: "Una delle cose che riteniamo più divertenti di quest'ultima stagione - specie con Coulson, che è un vero fanboy della storia dello SHIELD - è proprio che stanno entrando nella storia. E con Sousa abbiamo colto l'opportunità di sfruttare questa possibilità".