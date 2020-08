Agents of SHIELD 7, Clark Gregg ha un messaggio per i fan della serie Marvel

Ci siamo: questa notte negli Stati Uniti andrà in onda il series finale di Agents of S.H.I.E.L.D., che porterà a conclusione il viaggio del Team Coulson dopo 7 anni. E a proposito di Coulson, Clark Gregg ha un messaggio per tutti noi.

"Ciao, sono Clark Gregg, e per gli ultimi 7 anni, è stato un onore per me interpretare Phil Coulson nella serie Marvel Agents of SHIELD. Stiamo arrivando alla fine di un viaggio spettacolare" esordisce Gregg nel video postato su tutti gli account social della serie Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., in occasione della messa in onda degli ultimi due episodi dello show.

"Nel corso degli anni lo show ha visitato così tanti mondi differenti, e ne abbiamo visto le più diverse iterazioni. Tutti questi angoli dell'Universo Marvel con cui ci hanno permesso di giocare... E il sensazionale cast che hanno messo su, con Chloe Bennet e Elizabeth Henstridge, Iain De Caestecker, Ming-Na Wen. E poi Henry Simmons, Adrianne Palicki, Nick Blood, Natalia Cordova-Buckley e tante altre persone incredibili. E tutto questo ci è stato fornito in dotazione con dei rapporti cos' stretti e dei conflitti così intensi. Per non parlare dei villain! Da Mallory a Powers Booth, da Pill Paxton a Kyle MacLachlan e oh mio Dio, Ruth Negga!" ricorda con trasporto l'interprete di Phil Coulson, colui che ha dato inizio a tutto "Questo team, una squadra sempre in evoluzione, che si è trasformata presto in un team di eroi. Che è andata dall'interessarsi solo alla preservazione dell'evoluzione, al diventare una vera famiglia. E Phil Coulson è stato sempre al centro di questa famiglia. Lui ha ricevuto, come me d'altronde, così tanto".

"Se mi aveste detto mentre bevevo il caffé sul set di Iron Man che avrei avuto modo di esplorare così tanti aspetti di questo personaggio, è davvero difficile per me concludere questo percorso e dirgli addio. Ma posso solo esserne grato" ammette con commozione, e chiude ringraziando di cuore gli spettatori, i fan della serie "Quindi grazie, da parte mia e del team, per averci concesso questo viaggio incredibile".