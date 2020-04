Agents of SHIELD 7, Clark Gregg posta 'accidentalmente' una foto dal set

In una battaglia contro il tempo (e i Chronicom), gli Agenti dello S.H.I.E.L.D. avranno sicuramente un bel po' da fare nella prossima stagione. Clark Gregg ci dà un assaggio di ciò che ci aspetta con una foto dal dietro le quinte dello show.

"È solo una questione di tempo" diceva il primo sneak peek della settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.

E per tempo qui ovviamente si intende, come ci aveva già abituati lo show di ABC, viaggi nel tempo, in questo caso ai primi anni '30, da dove proviene anche il look di Clark Gregg in questa foto BTS condivisa poche ore fa sui social: "Oh no. Ho accidentalmente postato uno scatto da dietro le quinte di #agentsofshield 7. Sarà meglio che lo cancelli. Presto" scrive l'attore nella caption del post che trovate anche in calce alla notizia.

Speriamo però che quel "presto" si riferisca all'arrivo della settima stagione della serie, non ancora formalmente annunciato, piutosto che alle tempistiche con cui dovrà "rimuovere" la foto dal profilo.

Considerando che lo scorso anno la sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. debuttò nel mese di maggio, e che al momento è praticamente tutto fermo causa emergenza Coronavirus, una possibilità potrebbe essere quella di far debuttare lo show prima del previsto... Ma chi lo sa. Per ora, attendiamo comunicazioni ufficiali in merito.

La settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. sarà esplosiva, a detta degli showrunner, e tra i buoni motivi per crederlo c'è anche il ritorno di Hayley Atwell nei panni dell'Agente Carter.