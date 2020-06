Agents of SHIELD 7, cos'è successo tra Sousa e Peggy? Enver Gjokaj racconta com'è andata

Agents of SHIELD 7 ha visto il ritorno di Enver Gjokaj nei panni di Daniel Sousa, l'agente recentemente salvato dal team Coulson da un destino crudele.

Enver Gjokaj, che ne interpreta il ruolo, lo conoscevamo già per la partecipazione alla serie tv "Agent Carter", cancellata dopo la seconda stagione, che vedeva Sousa in una relazione mai andata avanti tra lui e Peggy Carter (Hayley Atwell), quella che poi sarà l'amore della vita di Capitan America. Ma cos'è successo tra loro due? C'è la speranza di rivederla confrontarsi con Daniel Sousa?

E' stato chiesto all'attore cosa pensa che succederà tra lui e Peggy all'indomani della scena in cui Sousa, guardandosi allo specchio, pensa di rivedere Peggy: "Prima di tutto, devo dire che non lo so. Non ho parlato con Jed Whedon e Maurissa Tancharoen al riguardo, e non ho nemmeno parlato con la Marvel. Come attore, il mio compito è capire cosa penso significhi, in modo da poterlo interpretare al momento. Quindi, la Marvel è quella a cui chiedere di questa cosa. Io penso che quel momento [la visione di Peggy] stia a significare proprio ciò che sembra, ossia che probabilmente non la rivedremo".

Sembra dunque piuttosto improbabile il ritorno di Peggy, e l'attore ce ne da conferma con le sue parole.

E nel frattempo continuano le avventure dei membri dello SHIELD: nell'ultimo episodio si intravedono guai per Sousa e Daisy, scoprite di più leggendo la notizia. E sono tanti i riferimenti all'MCU in Agents of SHIELD 7, così presenti che ormai sembra chiara la prospettiva di nuovi futuri intrecci per gli agenti, nonostante la chiusura della serie.