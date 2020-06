Agents of SHIELD 7, cosa sta succedendo a Simmons? Ecco gli ultimi sviluppi

Nel quinto episodio della settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. il Team Coulson + Sousa si è ritrovato a viaggiare per gli anni '70, e mentre tutti erano in giro a cercare di impedire qualche catastrofico cambiamento nella timeline, Simmons rimane alla base e... Ci fa preoccupare.

Durante l'episodio A Trout in the Milk, infatti, Jemma (Elizabeth Henstridge) inizia a mostrare segni di un comportamento piuttosto strano: prima sembra non ricordare di chi stia parlando Deke (Jeff Ward) quando parla di "Bobo", come chiama lui il nonno a.k.a. Fitz; poi sembra essere disorientata dagli eventi correnti (qui non è che la si possa biasimare più di tanto, chi non lo è in quel team); e poi quel suo toccarsi continuamente la nuca (cosa saranno quei tre pallini rossi?)...



Verso metà episodio, però, lei stessa esporrà i suoi dubbi a un ritrovato Enoch: "Qualcosa non va" afferma "Senza di te qui sento di starmi facendo scappare qualcosa. Dovevo sapere che avremmo saltato di nuovo nel tempo così presto? Continuo a dimenticare".



Proprio quest'ultimo particolare sembra allarmare Enoch, e lo vediamo ancor più preoccupato quando Simmons aggiunge "E inizio a confondermi. Non sono sicura" e si domanda perché sia spaventata, toccandosi nuovamente il collo.

Il Chronichom infine la rassicura, dicendo che "Andrà tutto bene"



Ora, sappiamo che Jemma non può essere un LMD perché May, che ora sente le emozioni altrui al semplice contatto fisico, ha percepito e condiviso il suo stato emotivo nello scorso episodio. Cos'è dunque che nascondono la scienziata e il Chronicom?



Come suggerisce Comicbook, potrebbe stare dimenticando dei dettagli a causa dei sempre più evidenti cambiamenti nella timeline, e magari teme di rivelare una simile conseguenza al resto del team. E forse qui entra in gioco Enoch, che con qualche strumento potrebbe essere colui che le rammenta ciò che dovrebbe accadere.



Quel che sappiamo è che Jemma non ce la conta giusta, ed è stata fin troppo evasiva su ciò che è successo prima del suo arrivo nel finale della sesta stagione. Ma non ci resta che attendere i prossimi episodi per scoprirne il motivo.