Agents of SHIELD 7, Daisy intrappolata in un loop temporale in questo nuovo video

Stanotte sui canali americani di ABC va in onda "As I Have Always Been", l'episodio 7x09 di Agents of SHIELD che firmerà il debutto alla regia di Elizabeth Henstridge. Per l'occasione, TV Guide ha pubblicato una nuova clip ufficiale dedicata alla Daisy di Chloe Bennet.

Il filmato, che potete trovare a questo indirizzo, Daisy si rende conto di essere nuovamente alle prese con un loop temporale.

In questa nuova puntata, infatti, una tempesta temporale devasta lo Zephyr spingendolo sempre più vicino alla distruzione e costringendo contemporaneamente Daisy a tentare di salvare la squadra ancora e ancora, fino a quando non troverà una soluzione o la nave verrà inghiottita nel vuoto. La sinossi ufficiale recita: "Raggiungere la loro prossima destinazione richiederà fiducia, coraggio e sacrificio da parte di tutti, ma tutto si ridurrà a quanto tempo avranno a disposizione."

Cosa vi aspettate dall'episodio? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Per altri approfondimenti, qui potete trovare le nostre prime impressioni su Agents of SHIELD 7, che ricordiamo essere la stagione conclusiva dello show Marvel. Intanto, Clark Gregg ha parlato del suo futuro dopo Agents of SHIELD, anticipando di voler dare vita a qualcosa di personale che il pubblico possa apprezzare.