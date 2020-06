Agents of SHIELD 7, Darren Barnett sullo show Marvel: 'È stato davvero uno spasso'

Darren Barnett è uno dei nuovi volti della settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., e in una recente intervista ha parlato di com'è stato interpretare un (futuro) villain che tanta importanza avrà poi nella storia della serie.

La settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. sta vedendo il Team Coulson fare letteralmente i salti nel tempo per impedire ai Chronicom di annientare lo S.H.I.E.L.D.. Questo però ha significato finora preservare la storia, e quindi salvare anche... Il futuro dell'Hydra.

E a proposito di Hydra, Darren Barnett ha parlato ai microfoni di Comicbook di come si è sentito nel prendere parte a uno show Marvel, in particolare nei panni di un giovane Wilfred Malick.

"È uno dei cast più affiatati che abbia mai visto. Sono stato accolto in maniera così calorosa da ognuno di loro. È ciò che l'ha resa un'esperienzacosì godibile. Pranzavo ogni giorno con Chloe Bennet e Jeff Ward. Io, Jeff e Henry [Simmons] ci prendevamo continuamente in giro, come dei fratelli, scherzando e facendo battute. È stato davvero uno spasso" racconta il giovane attore.

Negli ultimi episodi andati in onda, Malick è stato interpretato da un altro attore, visto che si è passati dagli anni '30 ai '50, fino ad arrivare ai '70. Ma come si è preperato Darren per il ruolo? Ha fatto approfondite ricerche sull'Hydra?

"È davvero interessante, e ci ho pensato. Avrei preferito che da ragazzino mi fossi dedicato di più ai fumetti, perché ora sono un grande fan di tutti i film Marvel. Ma l'aspetto più interessante è quanto a fondo vada questo universo. Stavo parlando con un mio amico tempo fa e dissi qualcosa come 'Tra un po' non restano più film' e lui mi rispose 'Tu non hai idea di quanto possano fare, stanno ancora solo scalfendo la superficie" spiega, e ammette "Quindi è stato davvero forte, ma ho capito che non volevo fare ricerche troppo approfondite, perché volevo rimanere fedele al personaggio. Wilfred Malick a quei tempi non ha idea di cosa sia l'Hydra. Non sa nulla degli Agenti dello SHIELD, niente di tutto ciò. E volevo essere fedele a questo aspetto. Volevo sapere ciò che sapeva lui, praticamente".

Agents of S.H.I.E.L.D. va in onda ogni mercoldì su ABC, mentre della programmazione italiana se ne occupa il canale FOX.