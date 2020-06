Agents of SHIELD 7, la folle sigla d'apertura in stile anni '70 per il nuovo episodio

La settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. sta procedendo spedita, e di era in era che visitiamo assieme al Team Coulson, vediamo cambiare non solo ambienti, costumi e mode, ma anche i titoli di testa dello show. Vediamo insieme in anteprima cosa ci riservano gli anni '70 per l'episodio 7x05 A Trout in the Milk.

Questa notte andrà in onda in America un nuovo episodio della settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., e in in pieno stile con i salti temporali dello show, Comicbook ci mostra una preview esclusiva dell'opening anni '70 che vedremo in A Trout in the Milk (che potete trovare cliccando sul link fonte in calce alla notizia).

Per la prima volta nella storia dello show avremo una vera e propria sigla d'apertura, con tanto di voce narrante che presenta uno a uno i regular della serie. Come potete notare, l'estetica è molto fedele alla decade di riferimento, anticipata in chiusura d'episodio la scorsa settimana.

Sarà divertente vedere come si adatterà alla stramba situazione la nuova aggiunta del Team Coulson, Sousa, ora che gli è stato mostrato tutto un mondo (anzi, un futuro) che non credeva possibile.

Come al solito troverete i rispettivi episodi di Agents of S.H.I.E.L.D. in lingua italiana su FOX nei giorni designati.

E a voi sta piacendo questa stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.? E che ve ne pare della "nuova sigla"? Fateci sapere nei commenti.