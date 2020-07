Agents of SHIELD 7, le foto dal prossimo episodio ci riportano in una location familiare

Lo scorso episodio di Agents of S.H.I.E.L.D. ci ha portato negli anni '80, ed è stato completamente incentrato su Deke e Mack (Jeff Ward e Henry Simmons). Il prossimo, invece, vedrà in maniera prominente May e Yo-Yo (Ming-Na Wen e Natalia Cordova-Buckley) e condurrà il team in un luogo che nel corso della serie ha avuto una certa importanza.

L'ottavo episodio della settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., After, Before, il cui trailer aveva già fatto la sua prematura comparsa qualche giorno fa sul web, ci riporterà nell'Afterlife, ovvero il rifugio in cui gli Inumani trovavano asilo e esercitavano le proprie abilità sotto la guida di Jiaying (Dichen Lachman), ovvero la madre di Daisy Johnson (Chloe Bennet).



Qui May e Yo-Yo torneranno per far visita proprio a Jiaying, con la speranza che questa possa aiutare Yo-Yo a riprendere il controllo dei suoi poteri.



"Con il meccanismo temporale dello Zaphyr malfunzionante, il team si dirige verso il disastro, e Yo-Yo potrebbe essere la loro unica speranza. L'unico problema? Per riavere i suoi poteri, dovrà fare affidamento sull'aiuto di una vecchia avversaria e tornare a un passato a lungo tenuto nascosto" recita la sinossi ufficiale dell'episodio.



Curiosamente, non si fa menzione di Daisy, che stando a quanto visto nel trailer, dovrebbe essere ancora in via di guarigione sullo Zephyr. Ci pare difficile però che non ci verrà data nemmeno l'accenno di una reunion tra madre e figlia...



Voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.



La settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. è in onda ogni mercoledì sulla rete americana ABC, e ogni venerdì sul canale SKY FOX.