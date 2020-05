Agents of SHIELD 7, il nuovo spot della serie è tutto per l'agente May

La settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. debutterà il 27 maggio su ABC, e alquanto appropriatamente, viene pubblicizzata dall'account ufficiale dello show con un post dedicato interamente all'Agente May.

Per i fan di Agents of S.H.I.E.L.D., il celebre brano degli 'NSYNC It's Gonna Be May (soggetto di meme ricorrenti nell'era dei social) ha tutto un altro significato, e il nuovo spot condiviso dagli account ufficiali della serie sui social gioca proprio su questo.



"La premiere sarà a maggio (It's Gonna be a MAY premiere!) Chi altro non vede l'ora che arrivi #AgentsofSHIELD?" si legge nella caption, e in allegato troviamo un video alquanto eloquente...



"May May May May May May May May May May May May e... Siamo tornati".



Beh, in fondo, è giusto così.



La settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. vedrà il Team Coulson tornare indietro nel tempo, più precisamente agli anni '30, dove la squadra dovrà vedersela con i temibili Chromicom, gli esseri senzienti intenzionati a distruggere l'intera organizzazione spionistica. E per assicurarsi che ci possa essere uno S.H.I.E.L.D. in futuro, la gang dovrà anche garantira la sicurezza di un vecchio nemico...



Inoltre, avremo finalmente l'atteso crossover con Agent Carter, che ci permetterà di rivedere anche l'Agente Sousa.



Non non vediamo l'ora che arrivi il 27, e voi?