Agents of SHIELD 7, è nata una nuova coppia nello show Marvel?

L'ultimo episodio di Agents of S.H.I.E.L.D. è stato sicuramente uno dei più intensi finora e, tra un'emergenza e l'altra, potrebbe essersi formata anche una nuova coppia.

L'episodio 7x09 As I Have Always Been diretto da Elizabeth Henstridge è stato un turbinio di emozioni per i fan di Agents of S.H.I.E.L.D.

Non solo i nostri agenti preferiti sono stati costantemente alle prese con un'emergenza dopo l'altra (per essere precisi, le stesse emergenze ripetute, ancora e ancora), ma abbiamo anche dovuto dire addio a un membro del Team Coulson, il cui sacrificio è stato necessario per la sopravvivenza del resto della squadra.

Tra un momento di pura adrenalina e l'altro, però, è stato trovato lo spazio per far progredire il rapporto affettivo tra Daisy e Sousa (Chloe Bennet e Enver Gjokaj), che stava ormai sfociando in un qualcosa di più di una semplice amicizia, e che come potete vedere nel video in testa alla notizia, sembrerebbe essere stato confermato da un bacio appassionato a seguito di una conversazione non meno carica di emozioni.

Dopo la sorpresa iniziale per questo sviluppo romantico, la nuova ship sta convincendo e vincendo l'approvazione di parecchi fan dello show, che attendono da tempo un lieto fine per entrambi i personaggi visto che, bisogna dirlo, sia l'uno che l'altra non hanno avuto esattamente la migliore fortuna negli affari di cuore.

Ma ci sarà effettivamente un lieto fine? O le parole di Enoch in chiusura di episodio si faranno anticipatrici di una conclusione dolceamara (più amara che dolce)?