Agents of SHIELD 7: nemici spietati e tecnologia aliena nel nuovo violento trailer

Negli ultimi trailer abbiamo avuto modo di scoprire nuovi dettagli sulle pericolose missioni che vedremo in Agents of SHIELD 7, ma adesso, non contenta, la Marvel ha rincarato la dose, facendo scendere in campo nemici senza scrupoli

Nel trailer appena distribuito (nel player in alto) ritroviamo i protagonisti nella New York del 1931, tra smog e fascino rétro, ma quello che forse non sanno è che i nemici sono dietro l'angolo e che stanno per arrivare sotto le mentite spoglie di chi dovrebbe invece proteggere: la polizia.

Approfittando dell'oscurità un gruppo di alieni provenienti dal pianeta Chronyca-2 si avvicina d alcuni agenti in servizio i quali, visti i modi bruschi e scostanti, potrebbero essere a loro volta corrotti o in attesa di'incontrare qualcuno di poco raccomandabile.

Lo scambio tra le fazioni è rapidissimo e in pochi secondi gli alieni soggiogano i poliziotti e li irradiano con dei particolari raggi per rubarne le identità, processo che, stando alle grida dell'agente, è tutt'altro che piacevole.

Nelle scene successive il cast e ci dà un assaggio delle tante scene d'azione che vedremo nella stagione conclusiva, in cui torneranno in azione Clark Gregg, Ming-Na Wen, Chloe Bennet, Iain De Caestecker, Elizabeth Henstridge, Henry Simmon, Natalia Cordova-Buckley e Jeff Ward.

Agents of SHIELD 7 arriverà sui canali ABC il prossimo 27 maggio (meno di un mese!) e Ward non vede l'ora di mostrare al pubblico il crossover tra Agents of SHIELD e Agent Carter: scoprite l'ultima decisiva missione nell'ultimo poster di Agents of SHIELD