Agents of SHIELD 7, non solo gli anni '30: ecco quali altri viaggi nel tempo ci saranno

Un'ultima missione attende il Team Coulson nella settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., e sappiamo già che partirà dagli anni'30... E poi? Vediamo insieme quali potrebbero essere altre tappe di questo folle viaggio nel tempo.

Parlando con Variety, Clark Gregg a.k.a. Phil Coulson nel MCU, ha rivelato che non saranno solo gli anni dell'Empire State Building, del processo ad Al Capone, e della fine del probizionismo a fare da sfondo alle nuove avventure degli Agenti dello S.H.I.E.L.D.

"Penso che, siccome abbiamo già reso noto che ci sarà un crossover con Agent Carter dove vedremo il meraviglioso e sempre di gran classe Enver Gjokaj nei panni dell'Agente Sousa, posso dire che... Ragazzi, ne vedremo delle belle negli anni '50!" ha anticipato Gregg, riferendosi all'annuncio di qualche settimana fa sul crossover con Agent Carter, l'acclamata ma sfortunata serie "sorella" targata ABC.

"Non mi stupirei però se a un certo punto non finissimo negli anni '80... E non solo, chi può dirlo! Potremmo esplorare i tropi dei fumetti di quei periodi, magari anche dei film, capite che intendo? Non si può andare negli anni '50 senza dare quel tocco noir qua e là!" afferma, stuzzicando la curiosità dei fan.

Ad ogni modo, Gregg promette una stagione di alta qualità: "Si sono tutti impegnati moltissimo, e hanno fatto del loro meglio per far sì che da ogni periodo temporale si traesse il massimo. Ci sono alcuni episodi tremendamente divertenti, e altri che sono davvero spaventosi e dark, ed è sempre presente questo mistero legato ai Chronicom che cercano di disfare parte della storia umana".

La season premiere della stagione conclusiva di Agents of S.H.I.E.L.D. andrà in onda mercoledì 27 maggio negli Stati Uniti.