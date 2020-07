Agents of SHIELD, nuove anticipazioni per l'episodio anni 80

Per anticipare la messa in onda di questa notte negli Stati Uniti, l'account di Agents of SHIELD ha diffuso in rete un nuova clip ufficiale dedicata alla settima puntata della stagione finale della serie ABC, la quale è attesa in Italia il prossimo 17 luglio.

Intitolato "The Totally Excellent Adventures of Mack and the D", l'episodio trasporterà i protagonisti negli anni '80 e per la precisione seguirà Mack (Henry Simmons) e Deke (Jeff Ward) bloccati nel 1982. In alcune foto pubblicate di recente, inoltre, sono stati mostrati nello stesso periodo anche gli agenti interpretati da Matt & John Yuan, Tipper Newton, and Jolene Anderson.

Il filmato, che potete trovare all'interno della news, introduce la "Deke Squad", ovvero il gruppo di nuovi agenti reclutati da Deke nonché membri della sua banda.

Questa la sinossi ufficiale della puntata: "Dopo essere rimasti bloccati nel 1982, Mack si ritira nella sua casa d'infanzia per processare la morte dei suoi genitori, mentre Deke lavora per reclutare un gruppo di nuovi agenti. Senza sapere se e quando il team tornerà a riprenderli, il tempo sembra finalmente essere dalla loro parte... almeno fino a quando non si presentano dei robot assassini."

Per altri approfondimenti, qui potete trovare le nostre prime impressioni su Agents of SHIELD 7.