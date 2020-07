Agents of SHIELD 7: nuove anticipazioni, problemi per il Team Coulson in arrivo

La sinossi dell'ottavo episodio della settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., After, Before, ci aveva avvertiti: lo Zephyr non va, il Team Coulson è nei guai e Yo-Yo (Natalia Cordova-Buckley) è la loro unica speranza. Ora, grazie a questa nuova clip, scopriamo perché.

"Ok, questo è quello che sta succedendo: abbiamo perso il controllo del time drive. Di questo passo, lo Zephyr collasserà in una singolarità dello spazio-tempo in due giorni o, relativamente parlando, in 20 minuti" è la bella notizia che condivide Simmons (Elizabeth Henstridge) con il resto del team nel video che trovate anche in calce alla notizia.

E se un piccolo momento di comic relief ci è dato da Sousa (Enver Gjokaj) che, quando la ragazza afferma di non avere idea di ciò che potrebbe accadere dopo, se ne esce con "Oh, finalmente la scienziata del futuro e io siamo sulla stessa lunghezza d'onda", la situazione sembra piuttosto complicata. A meno che...

Ci sarebbe effettivamente un modo di riparare lo Zephyr, e solo qualcosa o qualcuno dai movimenti estremamente rapidi potrebbe essere in grado di portare a termine la delicata operazione. Vi viene in mente qualcuno?

L'episodio 7x08 di Agents of S.H.I.E.L.D. After, Before andrà in onda questa notte in America sul canale ABC, mentre in Italia verrà trasmesso su FOX venerdì 24 luglio.