Agents of SHIELD 7, nuove foto in look anni '70 per il team Coulson

La settima stagione di Agents of SHIELD sta regalando ai fan grandi emozioni e salti temporali memorabili, e come abbiamo avuto modo di vedere anche la sigla d'apertura di "A Trout in the Milk", quinto episodio di stagione, ha subito delle modifiche dovute al viaggio nei Seventies.

Dopo che il produttore Jeph Loeb ha dichiarato la chiusura con la settima stagione, sono cominciate le speculazioni su un possibile intreccio con l'MCU per gli agenti dello Shield, in quanto sono tanti i riferimenti sparsi all'interno degli episodi, soprattutto quelli che strizzano un occhio agli eventi di "Captain America: The Winter Soldier", che tutto sembrano tranne che casuali.

In queste ultime foto si preannunciano i toni del nuovo imminente viaggio nel tempo dei nostri agenti, come si evince anche dal promo di "A Trout in the Milk", una vera e propria avventura visiva di riprese in stile anni '70 a suon di disco music. In calce alla notizia trovate la nuova galleria di immagini dell'episodio 5.

E continuano anche le considerazioni su un ulteriore viaggio nel tempo verso gli eventi di "The Avengers" del 2012, adesso che Sousa sta viaggiando nel tempo insieme a Coulson e la sua squadra.

E mentre le teorie si alimentano le informazioni continuano a trapelare a poco a poco, se avete piacere leggete la recensione sulle prime impressioni di Agents of SHIELD 7.