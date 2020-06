Agents of SHIELD 7: ecco un omaggio molto accurato al costume originale di Nick Fury

Nella settima e ultima stagione di Agents of SHIELD, il team di Phil Coulson e Melinda May ha viaggiato nel tempo vivendo diverse avventure negli anni '30, '50 e poi '70. L'ultimo episodio andato in onda finora, il quinto intitolato "A Trout in the Milk", ha visto infatti il gruppo arrivare al 1973 e poi nel 1976.

Qui hanno tentato di fermare il lancio del Project Insight quasi 40 anni prima del previsto. Nel tentativo di fermare il lancio, comunque, May (Ming-Na Wen) e Coulson (Clark Cregg) si sono dovuti infiltrare in una struttura dello SHIELD indossando delle tute blu, e nel caso vi sia sfuggita la citazione e l'omaggio, proprio quelle tute erano un chiaro rimando a Nick Fury così come ricordato nei classici originali del fumetto.



Il suo costume classico degli anni '70, infatti, era proprio bianca e blu, con un cinturone in vita e delle fasce bianche sui bicipiti. Attillatissimo, ovviamente, e pezzo unico. Le tute di Coulson e May sono delle versioni sintetizzate e normali di quel costume, come è possibile ammirare sia nella GIF che nell'immagine di Nick Fury a fumetti che trovate in calce.



Fateci sapere cosa ne pensate, nel frattempo vi lasciamo alla nostre prime impressioni su Agents of SHIELD 7.