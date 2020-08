Agents of SHIELD 7, un personaggio vuole unirsi alla squadra in questo video

A ormai una settimana esatta dagli ultimi episodi di Agents of S.H.I.E.L.D., e a poche ore dalla messa in onda dell'episodio di questa notte, Brand New Day, una clip ci dà qualche anticipazione sulle presunte intenzioni di un personaggio.

La settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. si concluderà la prossima settimana con la trasmissione dei due episodi finali (almeno negli Stati Uniti, mentre in Italia dovremo aspettare ancora qualche giorno), ma intanto gli account ufficiali del programma ci forniscono un nuovo sneak peek per l'episodio che andrà invece in onda questa notte.

In Brand New Day vedremo finalmente le due sorelle, Daisy (Chloe Bennet) e Kora (Diane Doan) faccia a faccia, anche se la prima sembrerebbe decisamente (e comprensibilmente) meno entusiasta della seconda.

Kora, invece, parrebbe trovarsi esattamente dove vuole, dato che, dopo essere stata colpita da Daisy afferma: "Non c'è motivo di ferirsi a vicenda, sono qui per aiutare". E quando Mack (Henry Simmons) le chiede in che modo, lei risponde "Salvando vite, ovviamente. Voglio essere un Agente dello S.H.I.E.L.D.".

Potete trovare la clip qui in calce alla notizia.

E voi, che ne pensate di questi ultimi sviluppi dello show? Vi sta convincendo la stagione finale di Agents of S.H.I.E.L.D.? Fateci sapere nei commenti.