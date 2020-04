Agents of SHIELD 7: il poster ufficiale anticipa l'ultima missione del Team Coulson

Dopo aver ammirato il full trailer ufficiale di Agents of SHIELD 7, ultima e attesissima stagione della serie Marvel Television targata ABC, ecco che oggi grazie al profilo Twitter ufficiale dello show possiamo mostrarvi il meraviglioso poster dedicato al Team Coulson e all'ultima missione della squadra, anche indietro nel tempo.

Agents of S.H.I.E.L.D., la serie tv più longeva tra quelle appartenenti al Marvel Cinematic Universe, sta per giungere al termine.



Fa strano pensare che "solo" sette anni fa Coulson era in procinto di reclutare Skye/Daisy (Chloe Bennet), May (Ming-Na Wen), Ward (Brett Dalton) e i FitzSimmons (Iain De Caestecker e Elizabeth Henstridge) per una missione a bordo del Bus, come era soprannominato il Boeing C-17 su cui hanno avuto così tante avventure.



Eppure adesso siamo arrivati alla fine dei giochi, e la squadra ne ha fatta di strada... Letteralmente, visto che hanno fatto più volte avanti e indietro per lo spazio-tempo, fino ad arrivare agli anni '30, dove li ritroveremo anche a inizio stagione 7.



La premiere di Agents of SHIELD 7 arriverà su ABC il prossimo 27 maggio, tra poco più di mese. Vi mancheranno gli agenti? Curiosi di scoprire come si concluderà la serie? Quali le vostre attese? Fatecelo sapere nei commenti.