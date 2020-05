Agents of SHIELD 7, il produttore assicura: alcuni episodi diventeranno i vostri preferiti

Ci siamo, la ABC è pronta a trasmettere la settima ed ultima stagione di Agents of SHIELD tanto attesa dai fan di tutto il mondo. Di recente il cast dello show è andato in fermento rivelando tantissime novità per gli appassionati della saga Marvel, e sebbene l'inizio della serie tv sia alle porte, non mancano nuovi allettanti dettagli.

Il produttore esecutivo della serie Jeffrey Bell ha risposto ad alcune domande di TVInsider, in riferimento a ciò che vedremo in Agents of SHIELD 7.

Intanto, sappiamo che questa stagione è ambientata principalmente negli anni '30, ma ci saranno ulteriori viaggi nel tempo per i superagenti dello SHIELD, che combatteranno per proteggere la Terra dall'attacco dei Chronicom. Il producer invita i fan a tenere d'occhio gli Easter Eggs della Marvel: "Questo è il divertimento di tornare indietro nel tempo, [arrivare a] vedere qualcuno in una vita diversa".

E cosa succederà quando gli agenti dovranno salvare i loro vecchi nemici dell'Hydra per poter sconfiggere la minaccia dei Chronicom? "Penso che ci saranno episodi preferiti per i fan, e allo stesso tempo diranno ' Oh mio Dio, non posso credere che lo stiano facendo' ". Per la squadra dello SHIELD si preannuncia una storia piena di stravolgimenti e novità.

Come sappiamo tra le attese maggiori c'è il ritorno dell'agente Coulson (Clark Gregg) nella versione robotica LMD che attendiamo di rivedere e capire come il personaggio sia stato influenzato dalla sua trasformazione. E proprio Coulson cambierà le dinamiche tra i personaggi, scopriamone i motivi.