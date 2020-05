Agents of SHIELD 7, un trailer esplosivo per il secondo episodio dell'ultima stagione

La settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. è finalmente iniziata, e la prossima settimana avremo modo di vedere l'episodio 7x02 Know Your Onions. Vediamo insieme l'esplosivo trailer.

Il Team Coulson ha finalmente messo piede nel 1931, come prometteva il finale della sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., ma la vita non era certo più semplice o povera d'avventure (e di problemi) all'epoca... Soprattutto dopo l'arrivo dei Chronicom.

E proprio per proteggere lo S.H.I.E.L.D. da questi ultimi, Daisy, Coulson e gli altri si ritrovano ora a dover fare in modo di mantenerne integra la storia, e lasciare che anche gli eventi più spiacevoli facciano il loro corso.

Un esempio? La creazione dell'HYDRA. Nel trailer del nuovo episodio, infatti, sarà proprio questa nozione a mettere alla prova il team, tra decisioni difficili, richiami al passato del MCU, scontri con altre specie e... Imponenti esplosioni.

"Dopo la rivelazione dell'elemento potenzialmente distruttivo per la timeline che tutti conosciamo, la missione del team diventa quello di proteggerlo, ma ognuno degli agenti dovrà fare i conti con i propri valori. Preservare il futuro del mondo come è stato per loro varrà quanto la distruzione che potrebbero invece prevenire?"

Il prossimo episodio di Agents of S.H.I.E.L.D., Kniw Your Onions, andrà in onda in America mercoledì 3 giugno su ABC Network.