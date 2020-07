Agents of SHIELD 7, nel prossimo episodio rivedremo finalmente un amato personaggio?

il prossimo episodio di Agents of S.H.I.E.L.D., 7x08 After, Before, potrebbe vedere il ritorno di un personaggio molto amato dai fan dello show, e che non si vede da un po'... Cosa ce lo fa pensare e di chi stiamo parlando? Scopritelo dopo il salto.

La settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. sta vedendo il Team Coulson alle prese con i Chronicom e i viaggi nel tempo, ma non tutti i membri della squadra si sono potuti unire alla missione... Almeno non fisicamente.

Leo Fitz (Iain De Caestecker) è dovuto rimanere indietro per poter permettere a Simmons e al resto del team di rintracciare e raggiungere i Chronicom nelle varie ere. Dalla sua posizione, sconosciuta a chiunque (persino a Jemma che ha dovuto sopprimere i propri ricordi per non metterlo in pericolo) Fitz può infatti osservare le mosse dei Chronicom e individuare il successivo punto d'arrivo nel tempo della razza aliena, posizione che prontamente comunica ai suoi compagni.

Finora non ci è ancora stata rivelata la sua ubicazione, nonostante Simmons stesse "rischiando di ricordare" qualcosa negli scorsi episodi, e non sappiamo quando potremo vedere di nuovo il personaggio.

Eppure, sulla pagina di IMDb dedicata all'episodio, tra i membri del cast presenti nell'episodio compare anche Iain De Caestecker, come potete vedere anche nell'immagine in calce alla notizia. Certo, potrebbe non voler dire nulla (magari si tratta di un errore o un'informazione non veritiera), oppure Fitz potrebbe comparire in un qualche modo nell'episodio.

Come? Beh, con i viaggi nel tempo, non si può mai dire, quindi non resterà che attendere la messa in onda di After, Before (mercoledì 15 luglio in America) per scoprirlo.

E voi, che ne pensate? Vi è mancato Fitz negli scorsi episodi? Fateci sapere nei commenti.