Agents of SHIELD 7: in attesa dell'uscita ecco un video nella New York del 1931

Dopo aver visto Clark Gregg nelle recenti immagini di Agents of SHIELD 7, la serie Marvel torna a mostrarsi con una nuova clip ufficiale della premiere che anticipa le possibili conseguenze del viaggio nel tempo dei protagonisti.

Il filmato, che potete visionare sul sito di TV Line, mostra Daisy (Chloe Bennet), Mack (Henry Simmons), Deke (Jeff Ward) e la versione LMD dell'Agente Coulson (Clark Gregg) a spasso per la New York City del 1931, con indosso dei vestiti che Deke ha procurato in modo da passare inosservati. Quando la conversazione volge sull'argomento dei viaggi temporali, Deke dice la sua sulla teoria del multiverso rispetto al flusso temporale, spiegando cosa è meglio fare per stare alla larga da eventuali incidenti.

Intitolata "The New Deal", la premiere vedrà anche la presenza delle guest star Patton Oswalt, Darren Barnet, Nora Zahetner e Luke Baines, per un debutto previsto negli Stati Uniti il prossimo 27 maggio. Per quanto riguarda l'Italia, invece, la settima stagione di Agent's of SHIELD andrà in onda su Fox a partire dal prossimo 5 giugno.

Cosa vi aspettate dalla stagione finale della serie? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Per altre notizie, vi rimandiamo alla smentita di Chloe Bennet sull'arrivo di Agents of SHIELD su Disney+.