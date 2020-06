Agents of SHIELD 7, reunion di Agent Carter in arrivo nel prossimo episodio?

La settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. sta proseguendo il suo viaggio nel passato, passando dagli anni '30 ai '50. Qui i nostri incontreranno un volto familiare... Ma è possibile che non sia il solo? Questo sneak peek sembrerebbe voler intendere qualcosa di simile.

Una clip esclusiva del sito TV Line (che potrete vedere cliccando sul link fonte in calce alla notizia) ci mostra un assaggio di ciò che vedremo nell'episodio di Agents of S.H.I.E.L.D. che in America andrà in onda questa notte, Alien Commies from the Future!, e nel farlo sembra voler anticipare un grande ritorno.

Come sappiamo, sarà in questa occasione che vedremo un mini-crossover con Agent Carter grazie alla presenza dell'Agente Sousa interpretato da Enver Gjokaj, ma stando alla conversazione che Sousa ha con un suo collega nel video, parrebbe quasi che dovremmo aspettarci di vedere anche una certa spia dall'accento inglese...

Ora, non sarebbe difficile per un'altra agente di nostra conoscenza farsi passare per la sua illustre predecessora, ma a questo punto, chi può dirlo. Dopotutto, nel Marvel Cinematic Universe ne succedono di cose ben più assurde (e Agents of S.H.I.E.L.D., finora, ne è stato un ottimo esempio, come ci tengono a ricordare più volte gli stessi personaggi).

E voi, che ne pensate? Sarà davvero quel qualcuno a mostrarsi nel prossimo episodio? Fateci sapere nei commenti.

