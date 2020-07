Agents of SHIELD 7, è reunion per due personaggi in questo video dal nuovo episodio

Mancano pochi episodi per la conclusione della settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., e il decimo, Stolen, promette di essere intenso quanto i precedenti. Vediamo insieme una clip che anticipa un'attesa reunion.

L'attendevamo già da un paio di episodi, soprattutto visto il ritorno del Team nell'Afterlife in After, Before, ma alla fine eccola qui: la reunion tra Daisy e Jiaying (Chloe Bennet e Dichen Lachman), madre e figlia... E sorella?

Già, perché nell'ottavo episodio abbiamo scoperto che Daisy in realtà non è figlia unica, ma ha una sorella, Kora (Dianne Doan), anche lei dotata di abilità inumane.

E proprio queste particolari abilità sono al momento sotto il controllo di Nathaniel Malick (Thomas E. Sullivan), che rappresenta la principale minaccia non solo per i nostri Agenti preferiti, ma anche per il corso della storia.

Nel video che potete trovare anche in calce alla notizia, il Team discute l'eventuale piano d'azione da adottare, che includerebbe il portare a bordo dello Zephyr Jiaying per evitare che venga uccisa e di conseguenza si annulli l'esistenza di Daisy.

Ma prima che si riesca anche solo a terminare il discorso (e che May riesca a rivelare a Daisy di avere una sorella) ecco che Gordon (Fin Argus) e Jiaying si teletrasportano sullo Zephyr...

Il decimo episodio dell'ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. andrà in onda questa notte negli Stati Uniti, e la prossima settimana qui in Italia.