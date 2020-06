Agents of SHIELD 7, il ritorno dell'agente Sousa nel trailer del terzo episodio

Il prossimo episodio della settima stagione di Agents of SHIELD, il terzo, andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 10 giugno e sarà intitolato Alien Commies from the Future! Sarà una sorta di crossover con Agent Carter, dal momento che rivedremo Enver Gjokaj nel ruolo dell'agente Daniel Sousa, anche se molti anni prima dell'incontro con Peggy.

Nella giornata di ieri è stato pubblicato il trailer dell'episodio, un breve promo della durata di una trentina di secondi, in cui possiamo dare una prima occhiata al ritorno di Daniel Sousa. A quanto pare, rivedremo l'agente anche in altri episodi della stagione finale di Agents of SHIELD: Enver Gjokaj è accreditato come membro del cast anche negli episodi 7x08, 7x09 e 7x10, anche se un cambio di programma è sempre possibile.

Resta invece da vedere se Hayley Atwell riprenderà il ruolo di Peggy Carter nei restanti episodi della serie Marvel. Per quanto riguarda Alien Commies From The Future!, non è stata ancora pubblicata la sinossi ufficiale, né ABC ha pubblicato altre foto.

In Italia, la stagione finale di Agents of SHIELD andrà in onda su Fox il venerdì in prima serata, a partire dal 5 giugno. Sarà difficile per i fan fare a meno della serie una volta che sarà giunta alla conclusione: basti pensare che la stessa Chloe Bennet ha pianto durante il finale.