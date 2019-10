Agents of SHIELD 7: ci sarà il ritorno di alcuni storici personaggi?

La settima e conclusiva stagione di Agents of SHIELD, la serie Marvel ideata da Joss Whedon, sarà disponibile il prossimo anno. Nel frattempo un membro storico del cast, Chloe Bennet, ha stuzzicato la curiosità dei fan sull'eventualità di ritrovare qualche vecchio personaggio.

Il finale della sesta stagione era stato pieno di sorprese e aveva mostrato il gruppo dei protagonisti alle prese con l'introduzione di uno sviluppo narrativo decisamente affascinante: i viaggi nel tempo. A ciò si aggiungono anche le dichiarazioni degli showrunner che hanno fatto riferimento a un'ultima stagione di Agents of SHIELD che sarà 'esplosiva'.

Bennet, interprete del personaggio di Daisy Johnson, parlando in esclusiva con il portale Digital Spy, ha dichiarato che gli eventi a cui assisteremo saranno molto divertenti ora che ci sono di mezzo i viaggi nel tempo.

Ecco quello che ha dichiarato l'attrice, facendo anche riferimento a possibili ritorni dal passato:

"Quello che posso dire è che siamo tornati indietro nel tempo, così il nostro obiettivo è quello di tornare da dove siamo venuti. Ciò significa che viaggeremo attraverso diversi periodi del tempo e chissà chi potremmo incontrare sulla via del ritorno. La quarta e la settima stagione sono le mie favorite di SHIELD. I fan di vecchia data si ritroveranno davanti a qualcosa di molto divertente. Quando realizzi sei stagioni e così tante ore di show in TV, diventa difficile per gli sceneggiatori pensare ad altre cose da scrivere. La settima stagione sarà molto divertente".

Quale vecchio personaggio vi piacerebbe rivedere nella settima stagione? Qualora non l'abbiate visto, vi lasciamo al primo trailer di Agents of SHIELD 7.