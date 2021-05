Agents of SHIELD 7, rivedremo mai Coulson e Daisy nell'MCU? Ecco cosa sappiamo

Negli ultimi mesi sono circolate numerose voci riguardanti nuovi casting riguardanti l'universo cinematografico Marvel e alcune di queste hanno visto i fan di Agents of SHIELD decisamente su di giri. La speculazione è che l'agente Phil Coulson (Clark Gregg) e Quake / Daisy Johnson (Chloe Bennet) potrebbero tornare nell'MCU entro la fine dell'anno.

I rumor provengono da Fandomwire.com che ha detto:

"Possiamo rivelare in esclusiva che l'agente Phil Coulson di Clark Gregg e Daisy Johnson alias Quake di Chloe Bennet stanno tornando nell'MCU per un prossimo progetto su Disney+! Anche se non abbiamo potuto confermare esattamente in quale serie appariranno, tutti i segnali indicano Secret Invasion, che è attualmente in produzione".

Dopotutto Secret Invasion sembra il progetto più adatto al ritorno di Coulson, poiché vedrà anche la partecipazione dell'ex direttore dello SHIELD Nick Fury (Samuel L. Jackson). Seguirà l'omonima trama del fumetto e ruoterà attorno all'infiltrazione nella Terra degli alieni mutaforma, gli Skrull. Ben Mendelsohn riprenderà anche il ruolo di Captain Marvel nei panni del rifugiato Skrull, Talos.

Ricordiamo che Agents of SHIELD ha mandato in onda il suo episodio finale nell'agosto 2020 e la star Chloe Bennet è stata molto esplicita sul voler tornare nel ruolo di Daisy Johnson. Le voci sul suo ritorno sono circolate quasi dalla fine dello spettacolo e adesso potrebbero esserci serie possibilità.

In un recente panel sul set di Ms. Marvel a Kevin Feige è stato chiesto del possibile ritorno dei personaggi di Agents of SHIELD. Anche se non ha confermato le voci, non le ha neppure negate apertamente. Eric Goldman, l'attuale caporedattore di Fandom.com che ha partecipato al panel, ha detto che la risposta di Feige è stata semplicemente: "Ci sono spesso voci che sono vere e spesso ci sono voci che non lo sono". Non ci resta che attendere ulteriori novità ufficiali.

Sicuramente i personaggi potrebbero tornare per qualche progetto legato all'MCU, anche se ultimamente alcune voci vorrebbero Disney+ alle prese con un revival di Agents of Shield, a voi piacerebbe? Fatecelo sapere nei commenti!