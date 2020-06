Agents of SHIELD 7: uscita in Italia, come guardare tutta la stagione finale

Il produttore della serie Marvel ha già assicurato che la settima stagione di Agents of Shield sarà impeccabile e Chloe Bennet ha simpaticamente dichiarato che il finale non sarà come quello di Game of Thrones: è giunto il momento di scoprire se tutto ciò corrisponde a verità!

Negli Stati Uniti l'ultima stagione è già iniziata il 27 maggio, ma a quanto pare non dovremo attendere molto prima di poter vedere i nostri Agenti in azione. Se in passato abbiamo dovuto aspettare un mese prima della messa in onda delle varie stagioni, stavolta il primo episodio è in programma per venerdì 5 giugno alle ore 21:15. ed è prevista una replica anche alle 23:33. Sarà possibile seguire tutti gli episodi su FOX e di seguito vi segnaliamo i giorni designati per le prime quattro puntate:

Il New Deal (S07 E01): venerdì 5 giugno 21:15

Know Your Onions (S07 E02): venerdì 12 giungo 21:50

Aliens Commies From The Future (S07 E03): venerdì 19 giugno 21:50

Out Of The Past (S07 E04): venerdì 26 giugno 21:50

Le restanti puntate dovrebbero continuare su questa strada, cioè ogni venerdì fino alla tredicesima, che rappresenterà il finale di stagione. Per quanto riguarda Il New Deal è stata pubblicata anche una breve sinossi che recita: "Coulson e gli agenti dello SHIELD vengono scaraventati indietro nel tempo, e rimangono bloccati nella New York del 1931: lo Zephyr è impazzito, e non si sa cosa può succedere".

Ovviamente possiamo aspettarci viaggi nel tempo, situazioni drammatiche e persino qualche riferimento agli Avengers. Per un primo sguardo vi rimandiamo al trailer di Agents of Shield 7.