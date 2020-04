Agents of SHIELD 7, viaggi nel tempo dalle nuove foto condivise da Jeff Ward

Pronti a tornare nell'America degli anni '30 con Agents of S.H.I.E.L.D.? Jeff Ward a.k.a. Deke Shaw nella serie di ABC ha condiviso su Instagram alcune 'foto d'epoca' direttamente dal set. Vediamole insieme.

ABC ha finalmente annunciato la data di debutto della settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., che arriverà in tv a maggio, catapultandoci fin da subito nel passato.



Come sappiamo, il finale della sesta stagione dello show ha visto il Team Coulson atterrare con lo Zephyr nel 1931, dove dovranno vedersela con i pericolosi Chronicom, ma dove incontreranno anche un volto familiare in un crossover con Agent Carter, la serie 'sorella' con protagonista Peggy Carter che venne cancellata dopo solo due stagioni.



"Mercoled' 27 maggio, 10 pm. Siamo nel 1931" ha scritto Jeff Ward nella caption del suo post di Instagram, sotto delle pittoresche foto (apparentemente) d'epoca che ritraggono il cast sul set dello show.

Gli scatti vintage, che potete vedere anche in calce alla notizia, hanno attirato l'attenzione di diverse altre celebrità come Skylar Astin di Pitch Perfect o Ethan Peck di Star Trek: Discovery, che hanno commentato entusiasti "Amico!!! È fantastico, wow!" o "Figo!".



In effetti sono davvero delle belle foto, e contribuiscono sicuramente ad aumentare l'hype per l'ultima missione degli Agenti di Agents of S.H.I.E.L.D..