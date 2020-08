Agents of SHIELD 7, la fine è vicina: il cast è già in preda alla nostalgia

La settimana prossima, un viaggio di 7 anni arriverà a conclusione con gli ultimi due episodi di Agents of S.H.I.E.L.D. ("The End Is At Hand" e "What We're Fighting For"). Ecco come la sta prendendo il cast della serie Marvel.

A quanto pare, il cast di Agents of S.H.I.E.L.D. ha difficoltà a dire addio alla serie tanto quanto noi, che non siamo decisamente pronti per il series finale.

Su Instagram, Clark Gregg a.k.a. Phil Coulson nel MCU ha iniziato a condividere una serie di foto scattate sul set dello show durante gli ultimi sette anni, con dei throwback risalenti addirittura alla prima stagione (e che trovate tutti in calce alla notizia).

"In onore dell'#ultimamissione di #agentsofshield vi lascio qualche classico scatto dal backstage" a scritto in uno dei post, che è stato poi seguito da un altro altrettanto nostalgico.

Il resto del cast ci ha messo davvero poco a commentare, dal "pianto disperato" e il "cuore spezzato di Elizabeth Henstridge che scrive "Oh mio Dioooooo l'ultima missione!", all'altrettanto scoraggiato “Ughhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhgggggggg nooooooooooo” di Chloe Bennet, passando per gli emoji piangenti di creatori e showrunner Jed Whedon e Maurissa Tancharoen.

Ma il commento più bello arriva da Jason O'Mara, interprete di Jeffrey Mace/The Patriot nello show: "Sì, è davvero triste, e voi siete tutti fantastici... Ma sentite qui la mia idea per un holidey special: parte delle nostre coscienze sono rimaste bloccate nel Framework, e lo giriamo via Zoom, e tutti i personaggi morti possono fare ritorno e NON È FINITO, NON PUÒ ESSERE FINITO, #BRINGBACKAOS CHI È CON ME?".

Hey, noi ci stiamo... E voi?