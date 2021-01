Agents of SHIELD, l'Agente Coulson tornerà in un fumetto tutto suo: i dettagli

Con il tredicesimo e ultimo episodio della settima stagione, dal titolo "Ciò per cui lottiamo", si è definitivamente conclusa lo scorso agosto 2020 la seguitissima Agents of SHIELD, serie ABC creata da Joss Whedon e con protagonista l'amatissimo Clark Gregg nei panni del mitico Agente Phil Coulson.

Non sappiamo se dopo il suo throwback cinematografico in Captain Marvel il personaggio possa ora tornare nel futuro del MCU, magari anche in qualche progetto streaming Disney+, ma quello che è sicuro è che Coulson tornerà in un arco narrativo anche abbastanza importante all'interno della saga Heroes Reborn dei fumetti Marvel, che dovrebbe essere il nuovo evento speciale dell'etichetta.



In una delle copertine del fumetto in questione, infatti, vediamo proprio l'Agente Coulson impegnato in quella che apparentemente sembra essere una campagna presidenziale per la guida degli Stati Uniti d'America. Lo vediamo esultare su di un palco circondato da cartelloni elettorali e slogan ad hoc retti dai cittadini, che dal basso festeggiano e urlano per lui.



La copertina è anche stata condivisa dall'account ufficiale Twitter di Agents of SHIELD, a conferma dell'uscita del numero nei prossimi mesi. La trama di Coulson nel fumetto sarà comunque una delle tante che andranno a comporre questo nuovo mosaico narrativo Marvel.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla recensione di Agents of SHIELD 7.