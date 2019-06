Agents of SHIELD: l'agente May è nei guai nel promo dell'episodio 6x05

L'episodio 6x05 di Agents of SHIELD fa presagire guai all'orizzonte per la povera agente May. È quanto possiamo apprendere dal promo della prossima puntata, che vi proponiamo in alto. Dopo il salto, invece, approfondiamo ulteriori anticipazioni sui prossimi sviluppi della serie co-prodotta da Marvel e ABC.

In uno degli ultimi episodi, il terzo, abbiamo visto degli esilaranti momenti tra Daisy e Jemma, scene che hanno fatto ritrovare ad Agents of SHIELD una verve più comica e meno cupa. Nel prossimo episodio, però, si torna a fare sul serio: Sarge, un essere mascherato dal defunto Phil Coulson, ha infatti catturato May, e sembra avere piani piuttosto malvagi per la povera agente.

Intanto vi proponiamo la sinossi ufficiale di Agents of SHIELD 6x05, che si intitolerà "The Other Things". Le anticipazioni sono fornite direttamente da ABC:

"C'è un ostaggio in ballo nel nuovo episodio di Marvel's Agents of SHIELD di ABC, previsto per la messa in onda venerdì 14 giugno.

Questo episodio è diretto da Lou Diamond Phillips.

'The Other Thing - Sarge ha May; Altarah ha Daisy, Enoch e Simmons; e ora ci sono ben altri due pianeti che devono essere salvati in Marvel's Agents of SHIELD, previsto in onda per venerdì 14 giugno (8:00-9:00 p.m. EDT) su The ABC Television Network, in streaming e on demand".

Ricordiamo che la Stagione 6 di Agents of SHIELD debutterà sul canale Fox di Sky lunedì 3 giugno.