Agents of SHIELD, gli anni '80 impazzano nel nuovo teaser della serie

Con il nuovo episodio di Agents of SHIELD continuano i viaggi nel tempo. Questa volta facciamo un salto nei coloratissimi e cotonatissimi anni '80 che in America sono stati segnati dalla presidenza dell'attore Ronald Regan.

Nella precedente puntata abbiamo assistito ad un bel po' di drammi e difficoltà, ma ora tutto sembra ricomporsi con un tono molto più leggero. Infatti come è possibile vedere dal teaser dell'episodio intitolato "The Totally Excellent Adventure of Mack and the D" vediamo la squadra di agenti fare i conti con tutte le novità di un'epoca certamente più arretrata rispetto a quella da cui povengono.

Fanno la loro comparsa nuove armi e anche dei "simpatici" robottini. La scorsa settimana abbiamo visto Mack (Henry Simmons) e Deke (Jeff Ward) bloccarsi nel 1982, ora assistiamo all'arrivo di nuovi personaggi che dovranno continuare la missione alla base di tutti questi viaggi nel tempo.

"Da qualche parte, in qualche modo, qualcuno pagherà. Un nuovo episodio di #AgentsofSHIELD della Marvel andrà in onda mercoledì alle 10 | 9c su ABC", ha twittato la pagina ufficiale di Agents of SHIELD. Tutti i fan della serie sono estremamente curiosi di sapere cosa accadrà in quello che sembra essere uno degli episodi più divertenti della stagione.

Non ci resta che attendere insomma, e se ancora non lo avete fatto, date uno sguardo alle nostre prime impressioni su Agents of SHIELD 7.