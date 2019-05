Agents of SHIELD, anticipazioni sul terzo episodio della sesta stagione

TV Guide ha rilasciato alcune anticipazioni riguardo il prossimo episodio di Agents of SHIELD, il terzo di questa sesta stagione, che andrà in onda domani 24 maggio.

Continuano le avventure nello spazio per Simmons e Daisy alla ricerca di Fitz. I due agenti, però, incontreranno non poche difficoltà nel tentativo di rintracciarlo a causa delle disavventure di quest'ultimo.

Nelle anticipazioni di TV Guide si legge, infatti, che Fitz ed Enoch verranno derubati della nave e del cargo che avevano salvato dopo aver incontrato il Controller. Il furto avviene ad opera di quelli che hanno tutta l'aria di essere una sorta di pirati spaziali. Inconsapevoli del fatto che Simmons e Daisy siano sulle loro tracce (e più vicini di quanto loro stessi pensino), i due sventurati restano persi nello spazio profondo senza un modo per tornare a casa. L'unica cosa che resta loro è una fiche da poker lasciata loro dai pirati: difficile che possa tornare utile nell'immediato.

Nel caso le anticipazioni sul prossimo episodio non bastassero a soddisfare la curiosità, ecco il trailer della 6x03 di Agents of SHIELD. A proposito di questa stagione: la Marvel non si stanca mai di disseminare easter-egg in giro per i suoi film e le sue serie. Nel primo episodio di questa stagione ce n'era uno su L'Incredibile Hulk, il film del 2008 con Edward Norton. L'avete notato?