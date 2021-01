Agents of SHIELD: un'attrice paragona il 2020 ad un tragico momento dello show Marvel

In molti sperano di poter rivedere i protagonisti di Agents of SHIELD, magari in una delle numerose serie Marvel che faranno il loro debutto su Disney+. Nel frattempo Elizabeth Henstridge ha voluto salutare il 2020 paragonandolo ai momenti peggiori dello show.

L'anno appena concluso è stato caratterizzato dalla pandemia di Coronavirus, che ha colpito il mondo intero, in calce alla notizia trovate quindi alcuni dei vari post con cui l'interprete di Jemma Simmons ha voluto salutare il 2020, che è stato come la puntata in cui il suo personaggio si è ritrovata bloccata su un pianeta alieno. Insieme alla varie foto è presente anche questo messaggio: "Ce l'abbiamo fatta. Sono grata per alcune cose che sono successe, le sfide e le relazioni che si sono create, la crescita di tutti. Dedico questo a tutti noi che siamo capaci di fare cose incredibili e a tutte le cose belle che sono accadute. Mando il mio affetto a tutte le persone che sono entrate nel nuovo anno che hanno sofferto. È dedicato a te e a tutti noi".

Ricordiamo che la serie si è recentemente conclusa dopo sette stagioni che sono disponibili nel catalogo di Netflix. Per concludere vi segnaliamo un evento benefico con il cast di Agents of SHIELD.