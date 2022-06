Agents of SHIELD, Adrianne Palicki pronta a tornare nel MCU: la rivedremo in azione?

La serie Marvel Agents of SHIELD è arrivata su Disney+ con grande gioia dei fan, che chiedono l'integrazione di questo prodotto nel MCU da tempo. L'approdo sulla piattaforma, però, non significa che lo show ha fatto il suo ingresso nel Universo, ma l'attrice Adrianne Palicki ci spera ancora, aggiungendo che tornerebbe volentieri nei panni di Bobbi Morse.

Sicuramente l'introduzione del Multiverso nella realtà Marvel ha fatto sì che si realizzassero ritorni ritenuti prima impossibili, dunque il desiderio di Palicki non sarebbe così assurdo. L'attrice 38enne interpretava un personaggio molto amato nella serie, e il suo ritorno in un altro prodotto del MCU sarebbe accolto sicuramente bene.

"Mi piacerebbe così tanto interpretare di nuovo Mockingbird" ha detto Palicki nel corso di una chiacchierata con Comicbook.com. "Fidatevi di me, ho buone vibes al riguardo. Voglio farlo. Quindi voi ragazzi là fuori, fareste meglio a dare inizio a una campagna affinché ciò avvenga, perché amo quella ragazza e mi piacerebbe così tanto portare di nuovo quei bastoni di escrima e fare il culo a qualcuno."

Dopo la conclusione di Agents of SHIELD nel 2020, si è parlato spesso di possibili apparizioni di personaggi dello show in prodotti del MCU, ma nessuna si è mai concretizzata. L'unico ad essere apparso sia nella serie sia nel MCU canonico è il Phil Coulson di Clark Gregg. Inoltre il ritorno di Palicki sarebbe complicato dalla serie Hawkeye, dove è stato suggerito che Laura Barton è in realtà Mockingbird. Ma non dobbiamo dimenticare che c'è sempre il Multiverso, che permette qualunque cosa (o quasi).