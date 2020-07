Agents of SHIELD e quel bacio a sorpresa che manda in delirio i fan

L'ultimo episodio di Agents of SHIELD diretto da Elizabeth Henstridge è stato veramente molto intenso e ricco di sorprese. In mezzo a tanti momenti complessi però è riuscito a farsi strada anche un piccolo attimo di romanticismo di cui sono stati protagonisti due personaggi amatissimi della serie.

Parliamo infatti del tenero bacio tra Daisy e Sousa che ha mandato letteralmente in delirio i fan della serie Marvel. Proprio in riferimento a questo momento così intenso la Henstridge che ha debuttato alla regia proprio con "As I Have Always" ha detto:

"Oh mio Dio, è stato così divertente dirigere questa scena tra Chloe Bennet e Enver Gjokaj. Io sapevo prima di entrambi cosa sarebbe successo, quindi ho ridacchiato soddisfatta per tutto il tempo prima che la sceneggiatura uscisse".

Le tenere attenzioni di Sousa per Daisy, secondo la Henstridge testimoniano il suo interesse per le donne forti ed impressionanti come già era successo in precedenza con Peggy Carter, anche se in quell'occasione non era finita proprio bene tra i due:

"Non è uno che deve necessariamente parlare molto dei suoi sentimenti, quindi è stata una bella sorpresa anche per i fan di Agent Carter", ha osservato la regista d'eccezione. “Vedere quei parallelismi e avere un uomo che è così affine ma anche solidale con donne così forti, è stato geniale. Adoro Sousa e adoro l'idea di una sua potenziale relazione [con Daisy]. In questo episodio abbiamo avuto dei momenti davvero grandiosi per potenza emotiva".

Intanto Elizabeth Henstridge si gode i complimenti dei suoi colleghi di Agents of SHIELD visto il grande successo dell'episodio da lei diretto. Chissà come si evolverà la situazione tra Daisy e Sousa. Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata.