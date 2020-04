Agents of SHIELD, Briana Venskus si diverte con i cosplay dei colleghi

Sono giorni intensi per i fan di Agents of SHIELD, che hanno potuto finalmente vedere il trailer della stagione finale e aspettano già il 27 maggio, giorno in cui sarà pubblicata la première. Oltre a queste novità, e alla notizia di un crossover con la serie Agent Carter, il pubblico può distrarsi con un esilarante video di Briana Venskus.

L'attrice, che nella serie interpreta l'agente Piper, in questi giorni di quarantena e di isolamento sta pubblicando sui social delle clip divertenti per intrattenere i suoi follower. Oltre che su Instagram, è presente anche su Cameo.com, un sito in cui gli utenti possono acquistare foto e video personalizzati delle loro celebrità preferite.

Così, nei giorni scorsi il cosplayer di Agents of SHIELD @coulsonandkids ha chiesto a Briana Venskus di "interpretare" gli altri personaggi della serie usando i vestiti a disposizione nel suo armadio, e lei ha portato a termine il compito. Come si può vedere nel post in calce alla news, l'attrice si è via via trasformata in Daisy Johnson / Quake, Ghost Rider, Deke, Jemma, Mack, e infine... nell'agente Piper. "Non so, probabilmente non l'hai mai vista prima" ha scherzato.

L'attrice ha poi anticipato che la settima stagione di Agents of SHIELD sarà elettrizzante. "Spero che tu sia entusiasta per la settima stagione. Sarà qualcosa di bollente. Quella stagione è fuori dal mondo. Ti divertirai così tanto. È semplicemente la cosa più folle che abbia mai visto in vita mia."

Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata al nuovo poster di Agents of SHIELD 7.