Agents of SHIELD, buon compleanno: sette anni fa il primo episodio

Qualche settimana fa, con la fine della settima stagione, la serie Marvel Agents of SHIELD è giunta alla conclusione. La giornata di ieri, 24 settembre, ha per i fan dello show un significato speciale: esattamente sette anni fa, infatti, andava in onda il primo episodio. Sono in molti a essersene ricordati sui social.

Il "compleanno" di Agents of SHIELD è stato molto celebrato su Twitter, con post che vanno dalla nostalgia all'esaltazione dei propri personaggi preferiti, fino alle ragioni che hanno spinto gli spettatori a seguire fedelmente la serie fino all'ultimo episodio.

Alcuni dei tweet si possono vedere anche in calce alla notizia. L'utente @aos_stan, per esempio, ha scritto: "Sono passati sette anni dall'inizio di Agents of SHIELD. Non so spiegare cosa lo show significhi per me. Mi ha fatto superare i miei momenti più bui e non lo dimenticherò mai. La serie avrà sempre un posto molto importante nel mio cuore."

@MarvelVulture celebra la ricorrenza postando alcune foto e scrivendo: "7 anni fa, il 24 settembre 2013, un agente dello SHIELD mise insieme un team di agenti, il livello 7 è stato l'inizio del loro viaggio... sono gli Agents of SHIELD."

@JamieCinematics, invece, ricorda quante volte la serie abbia rischiato la conclusione anticipata, mostrando alcune immagini dei protagonisti all'inizio e alla fine di Agents of SHIELD. "Dopo tutte le quasi-cancellazioni, non smetterò mai di essere grato per averli avuti per sette anni interi."

Per altri approfondimenti, rimandiamo alle 5 curiosità su Agents of SHIELD e a tutte le connessioni al Marvel Cinematic Universe nelle varie stagioni della serie.