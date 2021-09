Agents of SHIELD è canonica oppure no? Approfondiamo il dilemma del MCU

Delle recenti dichiarazioni di Clark Gregg, interprete dell'agente Coulson nel Marvel Cinematic Universe, hanno riacceso un dibattito riportato alla luce dall'arrivo delle serie Disney+: Agents of SHIELD fa ancora parte del canone ufficiale del franchise?

Abbiamo parlato della questione nell'ultimo video di Everyeye Plus, il canale YouTube di Everyeyededicato al mondo dei film, delle serie tv e degli anime con news, curiosità, trailer e approfondimenti sull'industria dell'intrattenimento. Tra le altre cose potete trovare anche la nostra intervista a Simu Liu e il cast di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, la nuova pellicola targata Marvel Studios attualmente in programmazione nelle sale.

Andata in onda per sette stagioni dal 2013 al 2020, Agents of SHIELD segue le missioni dei membri dell'organizzazione un tempo capeggiata da Nick Fury alle prese con misteri e nemici come l'HYDRA, gli Inumani e specie aliene come i Kree.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere i personaggi di Agents of SHIELD in un futuro titolo del MCU, soprattutto alla luce dell'importanza del Multiverso nella Fase 4? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.