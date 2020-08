Agents of SHIELD, Chloe Bennet apre al ritorno di Quake nel MCU: 'Fa parte della mia vita'

Mancano ormai solo dieci giorni al finale di Agents of SHIELD, e visto lo smantellamento di Marvel Television, ora parte dei Marvel Studios guidati da Kevin Feige, molti si chiedono che fine faranno i protagonisti della serie ABC.

Chi tornerebbe volentieri nei panni del suo personaggio è Chloe Bennet, interprete di Daisy Johnson aka Quake, che in una recente intervista con Looper ha spiegato: "Ho un debole per lei. Ho iniziato a girare lo show quando avevo 20 anni, e ho finito a 27. Ho passato il tempo in isolamento a pensare a questi sette anni e quanto hanno significato per me. Non ho ancora realizzato davvero che lo show sta per concludersi, perciò non mi sembra di aver finito con lei."

"Credo che quando andrà in onda l'ultimo episodio e la serie non farà davvero più parte della mia vita, sarà una sensazione interessante. Ma mai dire mai" ha aggiunto l'attrice. "Voglio dire, Coulson è morto tipo 800 volte. Quando ho fatto il primo provino, non penso di aver capito la portata di tutto questo, di quanto il personaggio e Agents of SHIELD avrebbero fatto parte di me per il resto della mia vita. Sarei sicuramente aperta ad interpretarla di nuovo."

Dopo aver rivelato di non essere stata contattata dai Marvel Studios, la Bennet ha poi scherzato su una possibile "petizione" dei fan: "'Coulson Lives' è iniziato su Twitter, quindi chissà?"

L'episodio 7x11 di Agents of SHIELD, lo ricordiamo, debutterà sui canali di ABC il prossimo 5 agosto. Dopodiché, il 12 agosto, sarà il turno del doppio episodio finale.